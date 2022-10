Juicio contra Estrada Ferreiro y ex funcionarios polariza opiniones de regidores en Culiacán

CULIACÁN._ El proceso penal que enfrenta el ex Presidente Municipal, Jesús Estrada Ferreiro, y un grupo de ex funcionarios de su administración que constituían el Comité de Adquisiciones, polariza las opiniones de algunos regidores en el Cabildo de Culiacán.

Jesús Miguel Ibarra Atondo, regidor por el partido Morena, defendió que el contrato de arrendamiento de 40 camiones recolectores de basura que puso en el banquillo a los ex funcionarios no se encuentra inflado.

“El argumento que hubo de la parte acusada es que por urgencia y necesidad se hizo así, 117 millones (de pesos) el contrato, tengo entendido que al mes se pagan 3 millones 900 y si tú lo divides entre 40 camiones en cuanto a precio no se me hace caro, esa es mi opinión”, expuso.

Arely Berenice Ruiz López, también regidora por Morena, externó que en los trámites de compra de bienes o servicios en ocasiones no se involucra correctamente al Comité de Adquisiciones.

“Yo pertenezco a un Comité de Adquisiciones, y en el Comité de Adquisiciones el titular es el Tesorero, no es el Presidente Municipal. Muchas veces las compras que se hacen no nos toman en cuenta a nosotros los regidores. Me parece desafortunado”, dijo.

“Yo lo único que digo es que ojalá el proceso se lleve conforme a derecho y si hay una responsabilidad se finque”.

Por otra parte, Sadol Osorio Porras, regidor del Partido Acción Nacional, comentó que el proceso penal que viven los ex funcionarios es resultado de actos irregulares en sus funciones públicas.

“Como este comité de adquisiciones, el desaseo, todo como lo hicieron de manera irregular. Ahí están las consecuencias de sus actos”, mencionó.

“Yo creo que tienen que reparar ese daño patrimonial. No es justo que el municipio, que todos los contribuyentes, tengan que pagar los platos rotos por esa gente. Tienen que enmendar ese daño. Tiene nuestro voto de confianza la Fiscalía”.

La madrugada del 18 de octubre, Estrada Ferreiro fue vinculado a proceso por el delito de desempeño irregular de la función pública, junto a algunos de los ex funcionarios de su Gabinete que conformaban el Comité de Adquisiciones.

El ex Alcalde fue denunciado por la contratación de 40 camiones recolectores de basura bajo la modalidad de arrendamiento por 117 millones de pesos. El proceso de contratación se realizó sin una licitación de por medio argumentando la urgencia del servicio y la pandemia del Covid-19.

La ex Tesorera, Issel Guillermina Soto González; el ex Secretario del Ayuntamiento, Othón Herrera y Cairo Yarahuan; el ex Oficial Mayor, Alejandro Amézquita Villaseñor; el ex director de Egresos y Presupuesto, Raúl Alcantar Kondo; y las regidoras María Antonia Sarabia Ibarra y Angelina Gutiérrez González, son las personas involucradas en el caso, pues pertenecían al Comité de Adquisiciones.

Para enfrentar este proceso penal, y una acusación relacionada con señalamientos de discriminación, Estrada Ferreiro fue separado de su cargo y desaforado el 10 de junio, y sustituido por el Alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil.

“Siempre dije yo que en la entrega recepción debía de haber una auditoría muy fuerte para que nos dieran cuenta de cómo íbamos a recibir”, mencionó el regidor Osorio Porras.