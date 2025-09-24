Julio César Cascajare recibe nombramiento como nuevo director de Radio Sinaloa

En un acto oficial celebrado este día, Julio César Cascajares Ramírez recibió el nombramiento como nuevo director de Radio Sinaloa, emisora que forma parte del Sistema Sinaloense de Radio y Televisión.

La toma de protesta estuvo a cargo de la Secretaria de Educación Pública y Cultura, Gloria Himelda Félix Niebla.

Durante la ceremonia, se destacó la importancia de consolidar a Radio Sinaloa como un medio que difunda contenidos oficiales, promueva la cultura, la educación y la identidad sinaloense, además de abrir espacios al diálogo social y la participación ciudadana.

El nuevo director expresó su agradecimiento y refrendó su disposición para trabajar en equipo con el personal de la emisora y la sociedad.

Cascajares Ramírez fue director del Instituto Sinaloense del Deporte y la Cultura Física en Sinaloa hasta este mes de septiembre, cuando dejó el puesto.

El nombramiento de Cascajares Ramírez se realiza en conjunto con una serie de reacomodos que ha realizado la administración estatal, rumbo a la culminación del cuarto año de labores del gobierno de Rocha Moya.