‘Juntos no nos van a ganar ningún voto’, dice Jesús Ibarra Ramos

CULIACÁN._ Jesús Ibarra Ramos, candidato a Diputado local por el Distrito 14 de Morena-PAS, aseguró que en la elección del domingo 06 de junio, en el Distrito 14, él y su equipo van por todo, y que, meterán a las urnas el mayor número de votos para ganar la contienda electoral.

Los del frente, dijo, de ese sector no se llevarán ningún voto, así que advirtió que él viene por todo. “Juntos, no nos van a ganar ningún voto los del frente, aquí les vamos a meter todos los votos a las casillas, yo solamente quiero decir que vamos ganando, pero no le aflojen, puerta a puerta, casa a casa y de aquí en adelante que se sienta el Ibarra, Morena y el PAS porque vamos a ganar”, apuntó el candidato de acuerdo a un comunicado.

El candidato de Morena-PAS al Distrito 14 local, pidió a vecinos del sector Humaya el voto para que, tanto él, como Rocha y Jesús Estrada, logren alzarse con la victoria el próximo 06 de junio.

“Hemos estado tocando puerta a puerta, para ir a llevar el mensaje de nuestro próximo gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, pero esto no se puede sólo, tenemos que ir de la mano con gran partido que vamos aliados, con su líder, Héctor Melesio Cuén Ojeda”, subrayó

. En una semana, es la segunda visita que hace Ibarra Ramos a vecinos de Infonavit Humaya, en esta ocasión fue para presentar a Rubén Rocha Moya como el candidato a la Gubernatura de Sinaloa de Morena-PAS, encuentro en el que también estuvo presente, Jesús Estrada Ferreiro, candidato a la alcaldía de Culiacán.

Por su parte, Rocha Moya, dijo que los gobiernos del PRI y PAN, quieren volver al poder, porque extrañan los privilegios que da el poder y por ello quieren continuar viviendo del dispendio y de la frivolidad.

“Necesitamos ser una sociedad menos pretenciosa, más solidaria entre nosotros y más humana, eso se propone Morena y eso se propone el PAS, por eso hemos coincidido estos dos partidos y yo los llamo a qué, nos apoyen, no les vamos a quedar mal”, comentó.