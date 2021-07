Culiacán | Licitación

Justifica Gobierno de Culiacán contratación directa de taller municipal; ‘no hay otro taller’, asegura Tesorera

Con esta segunda adjudicación suman 79 millones de pesos que la empresa All In Mobile Tactical recibe de las arcas municipales, por el concepto de taller municipal, aunque la empresa no esté registrada bajo este concepto ante el Registro Público de Comercio