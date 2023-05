“El quería forzosamente no dejara que entraran con la Presidenta Municipal (Margoth Urrea Pérez), entonces no me correspondía a mí porque la Presidenta ya les había dado la atención”, explicó Karem.

Karem, quien estaba de acuerdo pero no podía demostrarlo, acató órdenes de pedirle a la manifestantes que se retiraran, aunque no de la manera que el Director le había pedido.

“El arresto no es que nos metan a barandilla, no que nos metan a las celdas, el arresto para nosotros es quedarnos dentro de la base de la Policía Municipal, ya sea en la puerta o en algún otro lugar de la base, sin poder retirarlos sin podernos ir a descansar, sin podernos ir a bañar, a alimentar”, explicó Karem, quien sostuvo que quienes no estaban de acuerdo eran amenazados con arresto.

La manera de trabajar ya no era la misma, pues los agentes tenían que cumplir con jornadas diarias de 24 horas, cuando, según Karem, eran una medida innecesaria.

“Las amenazas verbales hacia el personal, el maltrato, el hostigamiento, exigencias que no van de acuerdo a lo que está en el reglamento”, aseguró Karem Ivette.

“No puedes ser parte del equipo porque no te prestas a recibir órdenes contrarias, porque son órdenes que yo considero contrarias a lo que es la labor del policía”, recordó Karem.

Tras la injusticia, Karem aseguró haber sido hostigada y humillada tanto por los altos mandos como por sus compañeros, quienes eran presuntamente influenciados por los directivos.

“Le prohibieron al personal que nos dirigiera la palabra, que no los querían ver cerca de nosotros”, reveló Karem.

“Que nosotros no éramos nada y que no tenían por qué respetarnos”.

En mayo de 2022, la oficial fue amenazada con retirarle los grados por los que tanto había trabajado, con la justificación de que los había recibido por su esposo, quien fue Coordinador Operativo por seis años.

“Me quede sola con ellos en la oficina, me hicieron que les mostrará mi teléfono para asegurarse de que no los estaba grabando”, narró Karem.

“Me empezaron a decir que no fuera a hacer nada... que los grados se me iba a remover porque yo sabía que los había obtenido de una manera irregular y que no tenía yo por qué tener esos grados”.

Al ser avisada, Karem Ivette fue a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a la Secretaría de las Mujeres y al Ministerio Público a interponer una denuncia.

“Cuando fueron citados a declarar, el Director armó un expediente alterado y fue y lo llevó al MP, nadie le pidió un expediente mío, fue y llevó ese expediente con actas de mis hijos que no tenían validez”, indicó.

Con sed de justicia, empezó a contar su historia en los medios de comunicación, en redes sociales, incluso con servidores públicos, de quienes Karem afirmó haber sido víctima de violencia de género.

Durante una reunión con la Presidente Municipal de Navolato y la titular de la Secretaría de las Mujeres, Karem le pidió a Urrea Pérez que destituyeran al Director y Coordinador por los múltiples abusos en su contra; la de su esposo, cuyo cargo también fue retirado supuestamente sin razón; y el resto del personal.

“Inmediatamente la alcaldesa me dijo que no ‘¿quieres que los quite a ellos para ponerte a ti y a tu esposo? eso que se te olvide, tú nunca vas a ser mando, ni tu esposo tampoco’”, aseguró la oficial.

“Me dijeron que los grados que yo tenía los tenía por él, que no las hiciera tontas, que así eran las cosas, que yo sabía perfectamente que todo lo había obtenido por él”.

A principios de septiembre, el expediente de Karem tuvo su primera mancha, pues fue arrestada en la comisaría por participar en actos públicos o privados que denigren la institución.

“Por haber hablado con la prensa, por haber sacado publicaciones en Facebook, por haber evidenciado al coordinador cuando me estaba amedrentando”, contó.

El arresto generó polémica en los medios de comunicación, donde confundieron el acto con un encierro en barandillas, por lo que el Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya, ordenó su liberación.

“La institución tiene un valor por encima de todo porque principalmente yo soy institucional... la institución no tiene la culpa de contar con ese tipo de mandos”, expresó Karem Ivette.

Karem contaba con protección de la Policía Estatal y un amparo que la respaldaba, el cual le exigía una resolución a sus jefes.

Un mes más tarde, recibió una llamada en la que solicitaban su asistencia urgente a la comisaría, donde le anunciaron que no retirarían sus grados.

“Me siento contenta porque les gané, gané, tengo mis grados, no me quitaron mis grados pero todo lo demás no cambia”, manifestó Karem.

Hoy en día, Karem continúa como Policía Primero; sin embargo, trabaja en la caseta de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Navolato, bajo el mando de una agente a quien tiene que rendirle cuentas.

Hasta la fecha, Karem Ivette está a la espera de un cambio positivo, con el que deje de ser vista como el ‘patito feo’ de la corporación.

“Una corporación que no carezca de valores, ni de principios al contrario, que se promueva el respeto a la subordinación, todo lo contrario a lo que está sucediendo ahorita”, indicó.

“Yo no puedo trabajar bajo las órdenes de personas que a mí me han violentado, que a mí me amenazaron de muerte, que hicieron que mi mundo se me viniera abajo”.