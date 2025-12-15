Karla Victoria quiere ser policía para ayudar a los demás

CULIACÁN._ A sus 10 años, Karla Victoria Reyes Sobampo responde con seguridad cuando se le pregunta por el futuro: quiere ser policía. No lo dice por juego ni por influencia ajena, sino porque le gusta la idea de ayudar a las personas.

Estudia quinto de primaria y, aunque sus dos hermanos no pudieron acompañarla esta vez por compromisos escolares, Karla habla con naturalidad de su vida cotidiana y de lo que más disfruta cuando está en casa.

La pequeña ayuda a su mamá con la limpieza y pasa el tiempo viendo videos y jugando juegos de mesa, algunos de ellos relacionados con matemáticas.

En la escuela asegura que le va bien y señala esa materia como su favorita. Las cifras no le intimidan y, por el contrario, le resultan entretenidas, algo que reconoce con tranquilidad y sin alardes.

Con la llegada del Día de Reyes, Karla ya pensó en lo que le gustaría recibir: una pelota de futbol, ropa talla 12 y unos patines número 3, regalos sencillos que imagina usar para jugar y moverse más.

Pero cuando se le pide pensar en un deseo que no sea material, no duda. Si pudiera pedir algo a los Reyes Magos o a Santa Clos, pediría que su familia sea feliz. Para ella, eso es lo más importante.



LA CAMPAÑA

Por segundo año consecutivo, la campaña Sé un Rey Mago se realiza en coordinación de Noroeste con el colectivo de buscadoras Sabuesos Guerreras. En esta edición, las historias están dirigidas a niñas y niños de familias que han sido tocadas por la desaparición de un ser querido.



PARTICIPE

Los donativos pueden entregarse en las oficinas de Noroeste Culiacán, ubicadas en Ángel Flores 282 Oriente, colonia Centro. La recepción estará abierta hasta días antes del Día de Reyes.