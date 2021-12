$!La bioeconomía es trascendental para Sinaloa, sería el primer estado verde, señala especialista

Explicó que en todos los sectores se puede aplicar, ya que se pueden utilizar plenamente todos los recursos y darle el mayor aprovechamiento integral, con esto una de las aspiraciones es que el estado de Sinaloa tenga un sello de bioeconomía verde solidaria.

“Que no dejemos huella hídrica, es decir, que hagamos un uso responsable del agua, que no dejemos huella en la atmósfera, que no dejemos una huella en el suelo, que se reutilicen todos los insumos que usamos en el sector”

“Sería Sinaloa, si realmente abraza esta estrategia el primer estado verde de la república y un lugar ideal para traer inversión extranjera también y que se sume a la local en esta cruzada”.