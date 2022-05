La honra no está a cambio de un cargo público, manifiesta Melesio Cuén

Este miércoles, el Rocha Moya informó que el Secretario de Salud fue cesado de su cargo al no cumplir con el ordenamiento que hizo el lunes pasado, cuando prometió que ningún funcionario de su gabinete debería tener denuncias en contra de periodistas.

En su cuenta de Twitter, afirmó que el prestigio personal no está en el piso de remates.

El ex Secretario de Salud en Sinaloa, Héctor Melesio Cuén Ojeda, manifestó que la honra no está a cambio de un cargo público, después de que el Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya, lo cesara del cargo .

Hizo circular un documento en el que daba un plazo de 48 horas para que aquellos servidores públicos de la administración estatal se desistieran de sus demandas o en su caso, renunciaran al cargo.

Y este miércoles por la mañana, el Mandatario estatal reveló que el único que estaba en esa condición era Melesio Cuén, quien había sostenido una demanda contra el periodista Luis Enrique Ramírez, asesinado la semana pasada y contra Tere Guerra, actual Secretaria de las Mujeres, por sus publicaciones en una columna.

En el documento que dio a conocer el Gobierno del Estado con el anuncio del cese del Secretario de Salud, revelaba que las demandas seguían activas.

“El prestigio personal no está en el piso de remates. La honra no está a cambio de un cargo público. A mis compañeros de gabinete, mucha suerte y mi agradecimiento a todos los trabajadores del sector salud por el trato que recibí en seis meses de trabajo y, por que no, convivencia”, escribió Cuén Ojeda en su cuenta de Twitter.