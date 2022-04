La oposición siempre ha estado fuerte y estará en 2024, asegura Ricardo Madrid Pérez

Oposición fuerte para el 2024, dijo que hay el coordinador del PRI en el Congreso de Sinaloa, Ricardo Madrid Pérez, asegurando que siempre ha sido así y que se demostró en la votación de la Reforma Eléctrica, que no alcanzó la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, pero sin descartar que en algún momento se converja en un tema si este beneficia a la ciudadanía.

“Yo creo que la oposición siempre ha estado fuerte, la oposición ha recibido en las últimas elecciones no los resultados que busca, pero ha encontrado escuchar lo que el pueblo quiere, lo que los mexicanos necesitan y por supuesto que hay una oposición fuerte y una oposición que con argumentos, que con elementos, vendrá a formar una alternativa en todos aquellos temas en que no se esté avanzando”, declaró.

Lo sucedido en la Cámara de Diputados el domingo al discutir y votar el dictamen de la Reforma Eléctrica, expuso, es una muestra de que la democracia que debe prevalecer en México, donde consideró que la oposición votó conforme a argumentos y elementos de fondo con una narrativa muy clara de lo que el pueblo mexicano quiere.

Por ello, Madrid Pérez, felicitó a la oposición por haberse mantenido dura y haberse mantenido unida, aseverando que se hizo un razonamiento claro, objetivo, pero sobre todo, bien argumentado de por qué se votó en ese sentido y el resultado de ello.

El legislador priista no calificó como traición el sentido del voto o el no haber apoyado un iniciativa de ley que se envió desde el Ejecutivo Federal, como lo expresó el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sobre quienes integran la oposición, es decir PRI, PAN y PRD, a quienes se unió MC.

“El Presidente tiene todo su derecho de expresar su sentir, yo creo que lo que se vio ayer fue un acto de democracia, lo que se vio ayer fue una exposición en tribuna de por qué no se podía votar a favor de esa reforma, argumentos serios técnicos, los incumplimientos de tratados internacionales a los que se llegaría con ello”, respondió.

De acuerdo con el Diputado Madrid Pérez, durante la discusión de la Reforma Eléctrica, se expusieron los elementos que de por qué el dictamen iba en contra de energías limpias y la creación de un monopolio de la Comisión Federal de Electricidad.

“Se creaba un monopolio público con la CFE, que no garantizaba y va en contra de los ordenamientos internacionales en los que ya estamos jugando y en los que tendríamos una repercusión y por eso yo felicito que la oposición se haya mantenido en un debate serio, íntegro y sobretodo con elementos de fondo que permitieron dar este razonamiento y no se logró las dos terceras partes, yo creo que la democracia gana”, indicó.

No descartó que se unieran todos los grupos parlamentarios cuando los temas que se ponga sobre la mesa y se analicen sea algo en beneficio del país y del estado, señalando que no fue así en el caso de la Reforma Eléctrica, que no se unieron a la votación por no considerarlo de beneficio para la ciudadanía.

“No podemos decir tampoco no por no, tenemos que apoyar aquellos temas donde el desarrollo, donde la prosperidad, donde los efectos para la ciudadanía y su bolsillo estén representados y tenemos que decir no cada vez que se propongan cosas que no tengan los elementos necesarios para hacer una garantía de que a Sinaloa y México le va a ir mejor”, resaltó.