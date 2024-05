A lo largo de su vida, señaló el empresario y político, ha escuchado a la gente decir “la política no me importa”, y lo que él pretende no es decir lo que deben hacer, sino compartir lo que él hace y en ese sentido todo lo que le afecta le importa.

Y así, hizo unas preguntas a los asistentes: “¿Conocen gente que tenga un año que haya terminado la universidad y no tenga empleo? ¿Conocen gente de 50 años o más que no tenga trabajo?”.

“¿En qué me afecta la política?”, preguntó, “Me afecta en los aspectos de seguridad, servicios públicos, en la inversión y generación de empleos, porque este se genera con inversión productiva, no se generan así nomás, y para eso se necesitan más y mejores empresarios, más y mejores empresas”.

La política afecta el tema de la corrupción, la represión que en su mayoría se ve como distante o lejano, dijo, pero que en el caso de la familia Clouthier, lo han vivido de manera cercana.

“Muy probablemente a mi padre lo mataron por pensar diferente y ser crítico del Gobierno”, manifestó.

La política, añadió, afecta en los derechos humanos, el tema del crimen organizado.

“El problema es que el crimen organizado es una actitud frente al estado, no es el tipo de crimen organizado lo que genera un tipo de estado sino al revés”, señaló.

“Las sociedades que prosperan son las que tienen orden y la autoridad es quien debe poner ese orden, y todos debemos buscar ese orden y respeto”.

Habló del impacto de la política en el tema de los impuestos, así como el de la vivienda y dijo que hoy por hoy los jóvenes van a estar en una crisis para acceder a una vivienda porque el gobierno canceló el subsidio para la vivienda de interés social.

“Yo me dedico a la vivienda pero no a la de interés social, esa se acabó en México, no hay oferta porque se canceló el subsidio y los números para hacerla no dan y se requiere subsidio, y ese no es para el constructor, es para la gente, que puedan salir a un precio de interés social”.

Otro de los temas que abordó Clouthier Carrillo fue el de la deuda pública, los servicios públicos, así como la falta de agua y de luz en algunas partes de México.

“Son cosas básicas y no me digan que el problema es la sequía, no es un problema de si hay agua o no en las presas, vamos a suponer que se llena la presa, pero si el Gobierno no invierte no habrá agua potable, hay que extraerla, potabilizarla y distribuirla y eso requiere inversión”.

Los mexicanos también tienen responsabilidades, como la de informarse, dijo.

“Parte de los mexicanos no se informan y al no estar informados es muy fácil manipularlos”.

Buscar fuentes confiables, saber leer entre líneas, distinguir entre un hecho y una opinión, pues el demagogo se dedica a mentir con el fin de manipular.