“Siempre he escuchado radio y así aprendí a cantar y me llené de música por mi mamá porque siempre escuchaba música ella y me gustaba a mí también”.

“Ella escucha todo lo regional mexicano, lo antiguo yo soy más electrónica, más popera, música en ingles, hip hop”.

Desde El Tigre, Navolato, partió a Culiacán a estudiar comunicación, sin embargo, los embates por conseguir trabajo después de titularse la orillaron a hacer una carrera como artista urbana.