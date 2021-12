$!Lanza Bomberos Culiacán campaña para inhibir accidentes y lesiones durante las fiestas decembrinas

La campaña, explicó Araujo, está dirigida principalmente a hacer recomendaciones a la ciudadanía, de cómo prevenir los diferentes accidentes, se trata de concientizar a todos, para trabajar más del lado de la prevención.

“Los Bomberos vamos al momento de la acción, pero la parte de la prevención les toca a los ciudadanos, y esta prevención tiene qué ver con todas las medidas que tenemos que desarrollar en nuestra casas, para efecto de votar un incendio”, agregó.

“Ahorita en estos momentos ya se utiliza mucho el arbolito de Navidad, buscar una sección adecuada en la casas, donde no esté cerca de muebles el arbolito, donde no se esté cerca de cortinas, donde no esté cerca de material que se pueda inflamar, para que si hay un problema no se propague rápidamente”.

Para esto recomendó adquirir luces de buena calidad, certificadas ante un laboratorio, para tener la garantía de seguridad y evitar provocar un corto circuito.

“Tenemos la situación también de la pirotecnia, en la cual también yo veo a las autoridades muy metidas y creo yo que se ha logrado hasta ahorita un buen resultado”, dijo.

“La pirotecnia nos provoca muchos daños, principalmente en las extremidades de los niños, nos provoca algunos incendios en vehículos, algunos incendios en casas habitación”.

Bomberos, detalló Araujo Zazueta, trabajará para tener una mejor cobertura en lo diferentes puntos de la ciudad con equipo completo.

Otros accidentes que ocurren en el hogar, y requieren de trabajo preventivo, son las fugas de gas LP.

“Inviértanle en tuberías adecuadas, para el manejo de este químico, tratemos de eliminar todo lo que sea mangueras, colocar más válvulas de seguridad en las líneas principales, etcétera”, sugirió.