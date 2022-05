$!Lanzan programa ELSSA para prevenir la salud y generar bienestar en los entornos laborales

Por su parte, la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján celebró la creación de dicho programa donde se busca prevenir la salud y generar el bienestar de la fuerza trabajadora.

“Este programa establece de manera coordinada las acciones para mejorar el entorno laboral a fin de que se puedan prevenir accidentes y enfermedades en los centro de trabajo y también inculcar una mejor cultura de la prevención entre los trabajadores”, expresó la funcionaria.

A su vez, al generar salud y bienestar los trabajadores tendrán salud emocional que se reflejará en la baja de la incidencia de los actos violentos, expresó la Secretaria de Economía, Tatiana Clouthier Carrillo.

“Creo que ELSSA se vuelve una magnífica respuesta (...) para que este ambiente de salud se lleve a cabo no solamente en lo físico sino en lo emocional, que nos permite por tanto la salud emocional que termina previendo la violencia, la violencia que es algo que no nos ha permitido caminar”, expresó Clouthier Carrillo.

En ambientes de hostilidad, violencia o inseguridad no puede darse la productividad ni competitividad, por lo que propiciar ambientes de salud y bienestar en entornos laborales conducirá al desarrollo y crecimiento de las empresas.

“En la parte de la economía la competitividad y la productividad no se pueden dar en ambientes en donde no tenemos no solamente la salud sino donde no nos sentimos seguras o seguros y en eso tenemos mucho que hacer”, explicó Tatiana Clouthier.