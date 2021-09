Las Secretarías siguen sin entrarle al rescate de escuelas, señala SNTE 53

A casi más de tres semanas de haberse dado el regreso a clases presenciales, José Fernando Sandoval Angulo, Secretario general del SNTE 53 señaló que no se ven resultados en el tema de rescate de las escuelas. “No hemos visto como lo prometieron las Secretarías entrarle al tema del rescate de las escuelas presenciales, solamente hemos visto y lo debo decir también con muy modestos apoyos a Juan Alfonso Mejía López, es al único que vemos en las escuelas”, comentó.

“Y digo modestamente porque no trae los recursos que se requieren para lo que realmente ocupamos, se está entregando mobiliario, se está entregando una sillita, una mesita, bienvenidos”. Pero dijo que lo que realmente ocupan las escuelas, son temas de electricidad, temas de agua potable, temas de reparación total de sanitarios, bebederos, las escuelas están vandalizadas y eso no se quiere entender. “Las escuelas han sido robadas no solo una vez, sino varias veces”.

Destacó el ejemplo de un Jardín de Niños en Culiacán del cual tiene reporte de que mínimamente van diez veces que ha sido robado. “¿Cómo esperamos que la presencialidad se dé? No se va a dar por obra de magia, la presencialidad los maestros de la 53 la queremos, los maestros ya deseamos regresar a las aulas, porque sabemos que ahí es lo correcto”, señaló.

Sin embargo, dijo se ha pedido y exigido un regreso seguro, digno, responsable, pero que en las condiciones en que están los planteles no puede ser. Destacó que no solo tiene que ser el aspecto físico de las escuelas, sino que éstas tengan servicios como agua potable y luz. “En 15 días que llevan las clases y nos comprometimos que cada dos semanas cada quien iba a hacer la parte que le toca no los veo, no me los encuentro y los hallo por ninguna parte del estado de Sinaloa, sin embargo debo reconocer, repito cuando menos él aparece en una escuela”, detalló. “Quisiera ver al ISIFE no levantando actas, no levantando la problemática, quisiera verlo resolviendo, quisiera verlo dando resultados”.

Sobre la situación de pandemia y el inicio del semáforo verde, dijo espera que no sea verdadero. Insistió que las escuelas de la sección 53 no están en condiciones para un regreso a clases, incluyendo todas las variables que ellos contemplan, ya que el regreso es voluntario.