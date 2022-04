$!Le cambian la vida a Bonfilio Oquixtli, Club de Leones Culiacán le entrega una silla de ruedas

“Trabajabamos en los campos, ahora vendemos paletas en los cruceros, con eso nos mantenemos yo y él”, dijo Catalina Flores.

“Vendemos Bonais en los cruceros, ahora rentamos una casa de huéspedes que está para allá para Las Vegas”, agregó.

Bonfilio sufre severos problemas de movilidad, visuales y psiquiátricos. Regularmente es atendido en el hospital psiquiátrico de Sinaloa, sin embargo, el costo de la consulta médica y los medicamentos impiden que pueda llevar a cabo un tratamiento adecuado.

“Lo atienden en el psiquiátrico, pero no lo he llevado ahorita porque no tengo para la consulta y el medicamento, hace tres meses que lo llevé pero batallé para comprar el medicamento, cuando lo tienen me lo donan pero cuando no, tengo que comprarlo” , explicó la esposa de Bonfilio.