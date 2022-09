$!Le dieron de cenar, lo bañaron y llevaron a dormir; luego, no supieron nada de don Héctor

“El jueves lo vimos, lo bañamos, comió frijoles con queso y le dimos refresco, mi papá ya no tenía vicios, pero ese día me dijo que se le antojaba fumarse dos cigarros”, recuerda Lidia Ponce, hija del señor Héctor Ponce, de 92 años, quien falleció ahogado en la colonia Loma de Rodriguera en Culiacán por las lluvias de la semana pasada.

“Vivía en una casita detrás de la mía, porque no se quería meter a la mía, entonces le decíamos nosotros métase o algo, pero no quería estar aquí, quería su espacio y allá tenía su casita, estaba terco que no quería venirse para acá con nosotros no”, cuenta su hija.

“Ese día que lo vi estaba muy bien, y todo eso, hasta él me agarró la cabeza y me hacía cariños con su mano”, recuerda mientras llora.

Su hija insiste en que siempre le pedían que se viniera para la casa de alguna, de su hija Valentina, pero que a él le gustaba tener su espacio, por lo que por su terquedad vivía solo en esa casita de lámina.

“Cuando venía mucha agua él se venía a la casa, y es que me ha de haber hablado, y yo no contesté porque estaba bien dormida y no lo escuché, no le abrí la puerta, y él se desesperó, yo creo que se había venido para acá con la Valentina o que se había ido para enfrente, porque ahí vive mi sobrino, pero no, no se vino para acá, se fue para allá, agarró rumbo para donde está el arroyo”.

El cuerpo de don Héctor descansará en el panteón de la Loma de Rodriguera, como se le conoce junto, con el de su esposa Clementina Mezta.