Legisladores sinaloenses desdeñan petición de Mario Zamora de transparentar crédito de Rocha

Al Senador Mario Zamora Gastélum le debería dar vergüenza solicitar que se transparente la información del crédito solicitado por el Ejecutivo estatal en diciembre del año pasado, argumentando que al ex Gobernador Quirino Ordaz Coppel, que era priista, no se le cuestionó por temas como este, consideró Gene René Bojórquez Ruiz, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso.

“Vergüenza le debería de dar, vergüenza le debería dar de andar pidiendo la rendición de cuentas cuando estuvo 3 años con el Gobernador Quirino Ordaz Coppel y en ningún momento he visto algún cuestionamiento, al contrario ahí andaba detrás aplaude y aplaude y aplaude y yo creo que de tanto aplauso consiguió su candidatura”, indicó el pasista.

“Pero nunca lo había visto, ni lo había oído hablar hasta este momento que se está posicionando, pero son temas que vienen desde la administración de Quirino Ordaz Coppel, insisto, vergüenza le debería de dar en este momento”, agregó.

El Diputado Marco Antonio Zazueta Zazueta señaló que se debe de tener un fundamento para solicitar cosas o exigir, indicando que el comentario de Zamora Gastélum también se pudo solucionar con una solicitud de información a transparencia, pero lo que realmente sucedió es que es un actor político y más allá de la transparencia, quiso manifestarlo.

“No hay un fundamento que tú digas que el recurso se pudo haber desviado, como si lo hay con los fideicomiso, donde es real, no ha habido las aportaciones no se han enterado, hay denuncias”, dijo el legislador en el marco de la solicitud del Gobernador Rubén Rocha Moya de transparentar el recurso de fideicomisos estatales, como el del SNTE 53.

“Creo yo que es solamente una salida fácil o una respuesta equivocada por parte del Senador a lo que está sucediendo, yo creo que si quiere ser oposición, primero se tiene que dejar de ser corrupto y tienen que dejar de hacer las cosas que hacían en el pasado, así de sencillo”, añadió.

La Diputada Cecilia Covarrubias González, Presidenta de la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana, señaló que la transparencia es necesaria en este y demás asuntos, asegurando que la actual administración estatal ha demostrado voluntad por dejar atrás prácticas de opacidad al compartir información, sobretodo la del Poder Legislativo que les llega.

La legisladora del PRI, Gloria Himelda Félix Niebla, destacó que el Gobernador sí ha informado sobre el préstamo en cuestión, por lo que dijo no querer entrar en controversia y que no debe de haber precipitaciones al respecto, enfatizando que incluso cuando la Ley de Disciplina Financiera permite que este préstamos no pasara por el Congreso por su naturaleza, Rocha Moya decidió notificar de todo el proceso.

“Yo no quisiera polemizar respecto a las declaraciones del Senador en ningún sentido, más bien considero que este Poder Legislativo sí tiene el conocimiento y el seguimiento que se le dio al crédito solicitado por el Ejecutivo, desde un primer momento se hizo del conocimiento y cada uno de los que integramos hemos tenido en nuestras manos los documentos correspondientes”, declaró.

A la Auditoría Superior del Estado, explicó, también se le notifica del préstamos y se le da un seguimiento puntual, por lo que consideró que el tratamiento que se ha dado hasta este momento es apegado a la Ley de Disciplina Financiera y les ha mantenido al tanto, en caso de alguna irregularidad indicó que la ASE habrá de comunicar al Congreso a través de la Comisión de Fiscalización para darle un puntual seguimiento.

“La Ley de Disciplina Financiera que tiene aplicación en el estado, permite que los ejecutivos estatal o bien ejecutivos municipales, en este caso los ayuntamientos, puedan solicitar este tipo de créditos sin que tengan que pasar por el Congreso del Estado, hay un porcentaje que establece la disciplina financiera y que ellos pueden contratar, vamos a decir créditos a corto plazo, siempre y cuando no rebase el año el ejercicio fiscal”, abundó.

Félix Niebla manifestó que todos los gobiernos están obligados a transparentar los recursos públicos que ejercen, considerando que el tratamiento que se ha dado al crédito de diciembre ha sido el adecuado. Desde un primer momento, detalló de la llegada del Gobernador Rocha Moya, se informó de la apertura de los créditos e incluso comunicó al Congreso las propuestas que en ese momento se tenía de las instituciones financieras y que estaban ofreciendo, para ir buscando la que más se adecuara.