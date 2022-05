Ley para periodistas y activistas en Sinaloa podría ser realidad, esto es lo que contempla:

Una ley que prevenga y proteja de agresiones a periodistas y personas defensoras de derechos humanos, además que garantice condiciones para realizar sus labores, se presentó en 2019 al Congreso del Estado, fue elaborada por organizaciones ciudadanas, periodistas y activistas, que ahora piden que se dé celeridad al proceso legislativo para que sea una realidad en Sinaloa.

En la historia de Sinaloa las agresiones a periodistas y personas defensoras de derechos humanos han llegado a cobrar vidas, como la de Norma Corona, Jorge Aguirre Meza, Humberto Millán, Luis Pérez, Óscar Rivera, Javier Valdez, Luis Enrique Ramírez, entre otras pérdidas de las que no hay autores materiales presos. Mientras que las agresiones cibernéticas, judiciales, hostigamiento y más, se incrementan en el gremio.

Entre las principales demandas en esta Ley de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos está la creación de un organismo autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propios, autonomía técnica y de gestión, que estará integrado por un Consejo, una Dirección General y un Órgano Interno de Control.

Se busca que las y los integrantes del Consejo sean tres periodistas, tres personas defensoras de los derechos humanos y una figura en la dirección general, el cargo es honorífico y serán nombrados por el Congreso de Sinaloa, luego de realizarse una convocatoria pública.

También se busca que quede estipulado que se tiene que realizar un trabajo transversal entre el ámbito que competa a cada autoridad para respetar, proteger y garantizar el ejercicio de las actividades de defensa de los derechos humanos y del periodismo.

Es obligación de los gobiernos estatal y municipal hacer públicos sus criterios de administración del presupuesto para publicidad oficial, y no utilizar el recurso público destinado a este rubro como un mecanismo de coerción, censura o control a medios de comunicación o periodistas.

Toda agresión o amenaza a periodistas y personas defensoras de los derechos humanos será atendida e investigada, de manera inmediata y oficiosa, por las autoridades correspondientes.

Que por ley quede asentado que las personas defensoras de derechos humanos y periodistas no sean sujetas de persecución por el desempeño de su profesión; que no se ejerza censura o represión; y no ser sujeto de discriminación o menoscabo de sus derechos y libertades por el ejercicio de sus actividades.

Además de reconocer los derechos inherentes de este grupo, como el libre acceso a la información pública conforme a la ley; libertad de expresión y no ser sujeto de persecución por el desempeño de su actividad; el reconocimiento de la autoría de sus obras, salvo en casos de riesgo; y un salario remunerador y gozar de las prestaciones de ley.

Desde el 2019 se espera que se dé el trámite legislativo a esta iniciativa presentada, sin embargo, bajo el argumento de esperar a que se presente una ley nacional, no se ha dictaminado. Cabe destacar que el grupo parlamentario del PRI presentó una iniciativa de un sentido similar, por lo que se revisarán ambas y se buscarán coincidencias y mejoras.

La iniciativa de Ley de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Sinaloa fue presentada por la Asociación de Periodistas y Comunicadores Siete de Junio A.C., Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Sinaloa A.C., Iniciativa Sinaloa A.C., Comisión Estatal de Atención a Víctimas y ciudadanía integrante de los grupos.