Lamentó que “Lidia” no dejara las lluvias estimadas en Sinaloa, pues era un símbolo de esperanza para muchos, que aumentaría el nivel de agua en las presas, ya que la mayor parte del estado se encuentra en sequía extrema, de acuerdo al Monitor de Sequía de México.

Conforme al geofísico, la fusión entre los dos fenómenos climáticos podría dejar algunas precipitaciones en el estado que beneficiarían la biodiversidad, así como el almacenamiento del líquido para consumo humano y la producción agrícola.

“La única esperanza para Sinaloa prácticamente consiste en que se fusionen las dos, lleguen a chocar y esta corriente de chorro subtropical que nos ha dado lata, cuando no fue la corriente anticiclónica, ahora fue esta que nos ha dado prácticamente en la torre a todo el sistema, a toda la agricultura, no nos va a generar definitivamente las lluvias que esperábamos porque no se van a dar las lluvias esperadas tanto por ‘Lidia’ como por esto (99-E)”, precisó.

De acuerdo con el reporte de Protección Civil, alrededor de las 09:00 horas de este domingo “Lidia” se ubicó a 930 kilómetros al oeste-suroeste de Manzanillo, Colima; con vientos máximos de 110 kilómetros por hora y se mueve al norte-noroeste a 4 kilómetros por hora.

Se espera que arribe a Nayarit el martes por la noche como huracán categoría 1.