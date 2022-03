Limpieza de escuelas no corresponde al Ayuntamiento, aclara Servicios Públicos de Culiacán

El Gobierno de Culiacán no cuenta con la capacidad operativa para atender a las escuelas que durante la educación a distancia no recibieron mantenimiento o limpieza, informó el Director de Servicios Públicos, Rodolfo Audelo Avilez.

Reveló que al Ayuntamiento han llegado solicitudes de planteles educativos que requieren limpieza en sus instalaciones, sin embargo deberían solicitar estos apoyos a entes estatales.

“Nos han llegado al municipio de Culiacán diferentes solicitudes para que nosotros con nuestro personal, con nuestro equipo, con nuestra herramienta, le demos servicio de mantenimiento a las instituciones”, dijo Audelo Avilez.

“Este tipo de actividades les corresponde a las dependencias estatales, el Instituto Sinaloense de Infraestructura Física Educativa, la Secretaría de Educación Pública, de la sociedad de padres de familia, de directores y maestros”

Desde el 20 de marzo de 2020 las escuelas en México adoptaron la modalidad a distancia debido a la pandemia por coronavirus. A mediados de 2021 algunos planteles educativos en Sinaloa regresaron de manera gradual, retorno que se concretó de manera general a principios de este 2022.

Durante estos años de educación en casa, algunas escuelas sufrieron daños importantes en su infraestructura por la propia falta de mantenimiento, o en algunos casos ocasionados por vandalismo.

El Director de Servicios Públicos mencionó que el Ayuntamiento trabaja en sus propias obligaciones, y no puede permitirse no atenderlas para apoyar a los planteles.

“El Ayuntamiento de Culiacán atiende lugares públicos, atiende parques, atiende camellones, atiende banquetas, atiende glorietas. El hecho de que participemos en estas instituciones no significa que vayamos a descuidar las labores propias del municipio”, destacó.

“Esta aclaración es importante porque existen en el municipio de Culiacán más de mil escuelas y obviamente no tenemos el personal, no tenemos el recurso, no tenemos la herramienta suficiente para poderles dar una atención”