Llama Rocha Moya a trabajadores de la Salud a acuerdos y a vecinos de la protesta, a no confrontarse

El Gobernador Rubén Rocha Moya exhortó a los habitantes de Valle Alto a no confrontar a los trabajadores de salud que mantienen un plantón afuera del Hospital de la Mujer exigiendo bases sindicales.

“Porque eso genera roces y los roces te pueden llevar a otra cosa. Esperen a que la autoridad tomen medidas”, comentó el mandatario estatal en su conferencia de prensa “semanera”.

Sin embargo, al personal de salud también les dijo que consideren las diversas propuestas que ha hecho el Gobierno del Estado, y el compromiso que firmó el Secretario de Salud estatal Héctor Melesio Cuén Ojeda de iniciar la basificación a principios del 2022.

“No se vale que haya esa irracionalidad ahí y que consideren que ahí no solamente están afectando el derecho de circulación de las personas que van no solo a Valle Alto, los que caminan por ahí, sino de los pacientes, ese es el otro problema que los ponen en riesgo, entonces el derecho a la salud es un derecho que preserva la Constitución en el artículo 4, entonces cuando se afectan derechos de terceros, el derecho personal se pone en duda”

El pasado 1 de diciembre en la noche, vecinos de Valle Alto acudieron al plantón de trabajadores de salud para amedrentarlos y que desistieran de mantener el bloqueo en el bulevar Miguel Tamayo Espinoza de los Monteros; al día siguiente del conflicto, el personal sanitario manifestó sentirse amenazados.

Rocha Moya afirmó que Cuén Ojeda presentó 300 casos detectados de basificaciones y recategorizaciones dadas al final de la administración anterior, del que hicieron un compromiso con los trabajadores del Hospital de la Mujer, y aseguró que lo están cumpliendo.

“Si dijeran ellos ‘es que no nos oye, no nos oye la autoridad’ nosotros los estamos escuchando. Ya está presentada en ¿dónde? Donde se paga. ¿Qué vamos a hacer? Vamos en ese acto, el momento de pagar, que los trabajadores se den cuenta que hay una suspensión, revisar inmediatamente el caso porque no queremos cometer injusticias, y pagar como corresponde”, subrayó el mandatario estatal.

Agregó que en el caso de los que no cursaron el trámite debidamente, van a sacar la base y concursarla con los trabajadores que tienen derecho.

“No hay entonces razón, que me disculpen los compañeros del Hospital de la Mujer, para estar interrumpiendo la vía, es su derecho a manifestarse pero acuérdense que los terceros también tienen derechos, ese derecho que tú tienes termina cuando le tocas la punta de la nariz al vecino, al otro y entonces cuando eso ocurre resulta que el otro derecho que es transitar libremente, acuérdense que el artículo 11 de la Constitución dice eso, es un derecho que se le está afectando al tercero, no al gobierno”, criticó.