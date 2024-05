La Secretaria de Bienestar y Desarrollo Sustentable, María Inés Pérez Corral, exhortó a los agricultores y ganaderos de Sinaloa buscar alternativas para hacerse del agua necesaria para sus cosechas y animales.

Lo anterior debido a que Sinaloa atraviesa una época de sequía, y de agotarse el agua de pozos se dificultaría abastecer la necesidad de consumo humano.

”Ahí tenemos un problema porque si empiezan a secar las aguas de los pozos no vamos a tener para el consumo humano. Pues se tienen que buscar fuentes alternativas porque también es muy difícil que se nos mueran los animales, es muy difícil. Yo no tengo animales de ganado pero tengo perritos. Pero sobre todo a la agricultura, estamos haciendo un llamado que no sequen los pozos para el sector agrícola, tuvieron que haberle ‘medido el agua a los camotes’”, llamó.

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua las presas de Sinaloa tienen un almacenamiento del 12.2 por ciento de su capacidad en promedio.

Las presas con la menor cantidad de agua son Eustaquio Buelna, que suministra a los municipios de Angostura y Salvador Alvarado, almacena actualmente 8.5 millones de metros cúbicos de agua, la Josefa Ortíz de Domínguez, que suministra a Ahome y El Fuerte, cuenta con 49 millones de metros cúbicos; y la Sanalona, que suministra a Culiacán, Navolato, Mocorito, Salvador Alvarado y Angostura, almacena 60.4 millones de metros cúbicos de agua.