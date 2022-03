Llaman a estar alerta contra páginas falsas que tramitan carta de no antecedentes penales

Después de varios reportes de personas que han sido fraudeadas por una página web que supuestamente ofrece el servicio de tramitar la carta de no antecedentes penales, el titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Ricardo Jenny del Rincón, hizo un llamado para extremar precauciones y dirigirse sólo en los canales oficiales para realizar este trámite.

El funcionario recalcó que el área de Cartas de No Antecedentes Penales, que depende del Secretariado Ejecutivo, detectó la circulación de una página web fraudulenta para este trámite.“... detectó recientemente las circulación de una página web que simula realizar este trámite, cobra esta página pero no emite ninguna carta, esta página fraudulenta es Antecedentegobmx.com y así es cómo confunde a la sociedad, como les decía, ellos te cobran una cantidad, 390 pesos, más o menos, por un documento que finalmente no se entrega”, dijo Jenny del Rincón.

“Y el costo de este trámite aquí en Sinaloa es de 106 pesos, y por supuesto, la carta sí es emitida”.

Dijo que en las últimas hora se reportaron cinco casos de sinaloenses que realizaron el trámite y al final fueron fraudeados.

“Aprovechamos para hacer el llamado a la ciudadanía, pues a tomar precauciones, evitar este tipo de fraudes, verificar las páginas gubernamentales correctas”.

Recordó que la carta de no antecedentes penales en Sinaloa se puede tramitar en línea solamente a través del sitio web oficial de Gobierno del Estado, que es Ciudadano.sinaloa.gob.mx.

Jenny del Rincón señaló que es importante que la ciudadanía tome precauciones en caso de que ya hayan sido víctimas presentar la denuncia por fraude ante la Fiscalía General del Estado.