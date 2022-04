$!Llaman autoridades a evitar lugares de recreo como Acapulquito; la zona es peligrosa y contaminada

Noroeste realizó un recorrido por el lugar en donde se pueden observar carteles de la Comisión Nacional del Agua, en los que invita a no talar árboles, no tirar basura, no cazar animales silvestres y sobre todo no nadar en esta área.

A lo largo del tramo, es posible hallarse paraderos en los que hay evidencia de la visita de personas, basura, restos de comida, envases vacíos, envolturas y ceniza y leña carbonizada.

En las zonas bajas de las cribas que se asientan a lo largo del río, también hay advertencia sobre presencia de cocodrilos.