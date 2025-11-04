$!Llevan a alumnos al Palacio Municipal para que conozcan el Ayuntamiento de Culiacán

CULIACÁN._ Estudiantes del Colegio Chapultepec Norte participaron en una nueva edición del programa “Conoce tu Ayuntamiento”, impulsado por la Dirección de Educación Municipal, del mismo Ayuntamiento de Culiacán.

Los alumnos recorrieron las distintas áreas del Palacio Municipal con visita guiadas, para conocer parte de la historia del edificio, que originalmente fue concebido para ser un seminario antes de convertirse en la sede del gobierno municipal de Culiacán.

El grupo también tuvo la oportunidad de apreciar los murales ubicados en el segundo piso, los cuales retratan pasajes históricos y símbolos que reflejan la identidad cultural del municipio.

También ingresaron al Salón de Cabildo, espacio donde se celebran las sesiones en las que se toman decisiones trascendentes para el desarrollo de la ciudad.