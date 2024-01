A las afueras del Congreso del Estado de Sinaloa, un contigente de aproximadamente 30 personas denunciaron acoso sexual por parte de funcionarios adscritos a la Secretaría de Bienestar, en la delegación Sinaloa.

Encabezados por la denunciante, Noemí “R”, también señalaron en sus lonas la omisión y complicidad por parte de diversas autoridades como el Gobernador Rubén Rocha Moya, la Secretaria de las Mujeres María Teresa Guerra Ochoa o el Alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil.

Explicó que su denuncia data desde 2021, cuando su jefe inmediato Antonio “A” presuntamente cometió el ilícito, y este recibió la protección del entonces Delegado de Programas para el Bienestar, Juan de Dios Gámez Mendívil.

“La única respuesta del Gobernador es que son mentiras, aún así estando la evidencia, las pruebas ante la denuncia, o sea, ya es una denuncia formal y aún así no avanza”, declaró Noemí, denunciante.

“Ya hay una denuncia, están las pruebas y no sé por qué lo siguen negando el Gobernador Rubén Rocha Moya, Teresa Guerra... (Ochoa) acción por omisión, que no hizo nada, llegó y me dijo que en asuntos del Gobernador no se metía”, dijo.

Aseguró que en el caso de Antonio “A” no es el primer señalamiento en su contra por acoso sexual, sin embargo, continúa en sus labores como Director Regional de la delegación federal.

“Se hizo la simulación de su despido, cuando sabemos que Antonio sigue operando... sigue trabajando en Programas Sociales, dijeron “está despedido”, pero mentira”.