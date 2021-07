Ante las inundaciones que dejan las precipitaciones en calles y cruceros es muy importante extremar precauciones.

No salga en su auto si es que no es altamente necesario y evite los puntos considerados conflictivos; no le quiera ganar a los niveles de agua de las calles. Esté atento.

El pronóstico es de que que seguirán las precipitaciones durante parte de la noche y la madrugada.