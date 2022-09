$!Lluvias dejan afectaciones en ejidos de Costa Rica; afectados se niegan a acudir a albergues

De acuerdo con la sindica, muchos habitantes no quieren dejar sus domicilios ni sus pertenencias, pues no tienen quien se las cuide mientras no están.

“Ellos ya saben que se van a inundar, entonces no quieren dejar sus casas solas, no quieren dejar sus pertenencias porque hay esposos que trabajan en la noche y no hay quien se quede a resguardar sus pertenencias”, reveló.