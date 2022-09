Lo que dije no exculpa a nadie, señala Gobernador sobre demanda de Grupo ARHE contra Ríodoce

Tras el retiro de demanda de Grupo ARHE en contra del semanario Ríodoce y la postura de la directiva de este medio de comunicación de mantener lo publicado, el Gobernador Rubén Rocha Moya señaló que lo que expresó durante la pasada semanera no exculpa a nadie.

El Mandatario estatal aprovechó también la conferencia semanal para ofrecer unas disculpas a Rosalinda López Hernández, administradora general de la Auditoría Fiscal Federal, por haber mencionado lo que se platicó en privado.

“Quiero pedirle unas disculpas a la licenciada Rosalinda López, que es la de auditorías del SAT, se acuerdan que yo les comenté la semana pasada este tema de los Arellano, no voy a modificar el tema es la misma, así con el mismo contenido”, comentó.

“Pido una disculpas por haberlo traído su nombre aquí a colación, ¿por qué?, porque me lo platicó en privado, pero ella no platicó nada que ni la comprometa a ella, ni que lance acusaciones, ni que exculpe a nadie”, señaló.

El Gobernador explicó que lo que se platicó fue durante la revisión de auditorías y los juicios que hay en contra del Ejecutivo.

“Tenemos un juicio que puede costarnos un millón 200 mil, no mil 200 millones de pesos y ella introdujo el tema de que eran en Sinaloa los adversarios jurídicos y fiscales, eran estos empresarios y no habló mal de ellos”.

“Me dijo son muy buenos fiscalistas y en eso le pregunto yo, también dicen que son lavadores, y ella me dice, que nosotros sepamos no, en lo que nosotros hemos revisado y fue todo”, enfatizó.

El Gobernador reiteró las disculpas hacia López Hernández, ya que se enteró sobre su preocupación al haber sido mencionada por él y en relación a este caso.

“Nada más cuando yo le pregunto, oye dice que son lavadores, en lo que nosotros hemos revisado, no hemos encontrado, ellos. Bueno, que termino diciendo, mantengo a las dos partes, la petición de que dejen cerrado este asunto en, claro lo digo, los de Ríodoce son mis amigos, son cercanos, ellos saben lo que hacen, sin embargo eso no coarta las tareas periodísticas que ellos hacen, dedíquense a hacer el buen periodismo que hacen y no estén enredados en un tema legal”, señaló.

“Y yo le pido también a los Arellano, porque después de lo que yo dije hubo una expresión, que se busque la manera de que no, y le voy a encargar ahorita yo a Enrique Inzunza, que por favor me dé seguimiento a este tema, porque sí lo que yo creo es que estoy convencido de la libertad de expresión, quiero contribuir a eso y eso es todo”.

El Gobernador, Rubén Rocha Moya, solicitó públicamente en la semanera pasada al Grupo ARHE y su director Juan José Arellano Hernández, que retirara la demanda contra Ríodoce, petición que fue concedida.

Después de esto, Quinto Elemento Lab y la directiva de Ríodoce emitieron un comunicado en el que ratificaban lo publicado en contra de Grupo ARHE y señalaban que lo mencionado por el Gobernador relacionando con el SAT no tenía validez alguna.

“Entonces este paréntesis lo hice para disculparme con Rosalinda, no dije nada que te comprometa, dije simplemente que habías dicho que en lo que tú habías revisado, a lo mejor has revisado dos, tres cosas o mil o 3 mil, las que sean, has encontrado eso, finalmente no exculpa, ni exculpa, lo que dijo son adversarios jurídicos y fiscales, ¿por qué?, porque el SAT ha estado demandado y ha estado por ellos”, finalizó el Gobernador.