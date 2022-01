Lo que mande el Congreso lo voy a publicar, dice Gobernador sobre tauromaquia e impuesto predial en campos de golf

Después de que el Congreso del Estado rechazará el veto para no prohibir la corridas de toros y los privilegios que mantenían los campos de golf en el pago de predial que impulsó el ex Gobernador Quirino Ordaz Coppel, el Gobernador Rubén Rocha Moya señaló que él votará lo que el Congreso envíe.

“Yo lo que mande el Congreso lo voy a publicar... lo que me mande el Congreso... que hay una observación que les hace el Ejecutivo anterior a estas legislaciones, lo vamos a probar, se va al Congreso, el Congreso lo tiene que votar por dos terceras partes, si acepta o no esta observación, y a mí si lo mandan aprobado de acuerdo con los criterios yo lo voy a publicar”, comentó.

Sobre si en el caso de la tauromaquía el Gobernador aprueba o no, Rocha Moya reiteró que él estará a favor de lo que el Congreso emita y lo que los diputados y diputadas legislen al respecto.

“Yo voy a estar de acuerdo en lo que aprobó el Congreso, ya es intrascendente qué opino yo en lo particular, si el Congreso me lo manda debidamente requisitado yo lo voy a publicar, no es un problema que si el Gobernador está o no de acuerdo, el Gobernador también legisla mandando iniciativas y legisla publicándolas”, señaló.

Cabe destacar que en sesión ordinaria del pasado martes 25 de enero, el Congreso del Estado rechazó el veto que el exgobernador Quirino Ordaz Coppel hizo a reformas para no prohibir en Sinaloa la corrida de toros. Con este rechazo se mantiene las reformas de protección animal aprobadas en enero de 2021, prohibiendo, sancionando y tipificando como delito el espectáculo de tauromaquia.

El Congreso también rechazó el veto del exgobernador Quirino Ordaz Coppel que buscaba mantener un régimen fiscal privilegiado sobre el cobro del Impuesto Predial a los campos de golf.