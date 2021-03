Lo que más duele a la gente es la mentira, por eso me piden que no prometa lo que no se puede: Mario Zamora

CULIACÁN._ Lo que más le duele a los sinaloenses es la mentira, por eso la gente pide que no se hagan promesas que no se pueden cumplir, afirmó Mario Zamora Gastélum, Candidato del Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática a la Gubernatura del Estado.

El Senador con licencia se dijo listo para las campañas electorales que iniciarán el próximo 4 de abril, y tiene claro que lo que más le molesta a la gente, son las promesas incumplidas.

“Lo que siento yo que es lo que más les ha dolido a los sinaloenses, la mentira, están cansados de los políticos que mienten, los políticos que mienten y no cumplen, están cansados de eso, me lo han dicho mucho, ‘nos dijeron que nos iban a bajar la luz, y nos enseñan el recibo, nos dijeron que iban a bajar la gasolina, y hoy pagamos más impuestos por litro de gasolina que antes, nos dijeron que nos iban a pagar a 7 mil pesos la tonelada de maíz y es hora que no nos pagan los 4 mil 150 de hace dos años’”, expresó.

“ La gente está molesta con la mentira, y eso me ha pedido, Mario, no digas lo que no puedas cumplir, no te comprometas a cosas que no puedas cumplir, preferimos que nos hables con la verdad, cosas que sí podemos hacer”, añadió.

Cuestionado sobre los eventos que se han realizado al interior del partido con militancia priista, el Senador con licencia argumentó que él se reúne porque así se lo piden, además, que está totalmente libre de Covid-19.

“Nosotros no dejamos de trabajar, lo tengo que decir, respeto las creencias de todos, gracias a Dios, yo estoy libre del virus, no me he contagiado en este tiempo, he estado haciéndome una prueba de PCR una vez a la semana, ya llevo 15 pruebas, y todas, gracias a Dios libre del virus, lo cual me da la tranquilidad de que yo no contagio”, indicó.

“La gente está ávida de ser escuchada, y es cierto, hemos hecho otro zoom usando la tecnología, pero me dicen, ‘Mario, qué bueno que vienes, qué bueno que estás aquí, no hay nada como vernos cara a cara y es la única manera de construir lo que yo estoy seguro, será la mejor alternativa para los sinaloenses que a partir del 4 de abril podrán escuchar las propuestas que tenemos para que la gente vive mejor”, agregó.

El abanderado por el PRI, PAN y PRD para la elección de Gobernador, sostuvo que hay mucha molestia dentro de la Universidad Autónoma de Sinaloa por la unión entre Morena y el Partido Sinaloense, y que en los próximos días se reunirá con ellos para escucharlos.

“Estoy por reunirme con personajes que públicamente han manifestado su molestia por lo que está pasando, y yo respeto mucho lo que hagan otros institutos políticos, pero aprovecho la pregunta, solo para citar, lo que a mí me tocó escuchar en uno de los debates que tuvimos, yo escuché claramente a uno decir del otro que debería estar en la cárcel, y el otro le contestó, que era un cacique y que era un corrupto”, subrayó.