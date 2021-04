‘Lo que nos falta son buenos políticos, porque buenos ciudadanos hay y yo levanté la mano’: Orrantia Coppel

Yo lo he sentido muy bien, creo que no soy tan malo para leer a las personas, espero; la gente es bien amable, en general los sinaloenses son bien amables, creo que he contado dos personas tal vez que no les gusta mucho la idea de los políticos y los entiendo, yo mismo estaba tan enfadado del político que no hacía las cosas bien, del político corrupto, del político que no cumplía, del político que no me representaba o que no representaba a nadie, que dejé por completo la vida que conocía hasta hace poco tiempo para dedicarme de lleno a la política y ver si puedo servir en algo.

“Yo creo que sí valía la pena ya darle la oportunidad a los ciudadanos, me interesa mucho hacer un buen papel, sobre todo por eso; no quisiera que seamos los primeros dos ciudadanos que andamos de mitoteros aquí en la política y nos vaya muy mal y ya nos cierren las puertas permanentes a otros que genuinamente quieran contribuir. Ayudar, por vocación, por querer servir, y que les vayan a cerrar las puertas, que nos vaya más o menos bien”.

“Soy un candidato ciudadano, pero no milito ni en el PRI, ni en el PAN, ni en el PRD, soy ciudadano hasta donde sé, solamente somos dos no militantes de partido que se nos dio la oportunidad, yo le agradezco mucho a los partidos a los que decidieron”, señaló.

Orrantia Coppel dice que ya comenzó a recorrer las 80 colonias que conforman el distrito 15 y que las personas lo han recibido bien.

“Ya me pongo a sus órdenes, ya desde ahorita les doy un flayercito, un panfletito así muy sencillo, que soy padre de familia, una descripción muy breve de quién soy, y les dejo mi número de teléfono, de una vez les digo, sí te puedo servir en algo si está en mis posibilidades ayudarte, si ocupas algo con urgencia, yo ya estoy aquí para ti.

“Ojalá que salgamos a votar el 6 de junio y más importante todavía, ojalá que escojamos, ojalá que elijamos a personas decentes”, dijo.

“Yo me quedaría casi que el primer requisito es que sea decente, sea un hombre o una mujer, honesta honorable, que tenga palabra, que cumpla, que no nos vaya a traicionar, que no nos vaya a acuchillar por la espalda, sea quien sea, del partido que sea, que sean buenas personas”.

Recalcó que decidió entrarle a la política sabiendo que lo reconocen como un hombre con seriedad, de honor, de palabra y con muchas ganas de ayudar.

-¿Qué le hizo interesarse en la política?

Lo que me hace dejar mi empresa, yo cumplo 25 años fabricando muebles este año, mi vida privada desde la empresa y con mi familia estaba bien, estaba a gusto, estaba feliz, pero sí me preocupé lo suficiente, con lo que veía, como para decir ‘a ver, México puede estar mejor, Culiacán, Sinaloa puede estar mejor, tú puedes estar mejor, los mexicanos en general, todos podemos estar mejor, y esa certeza esa seguridad, no tenga duda, México debería estar al nivel de Canadá o de Estados Unidos.

“Tenemos a mexicanos, que por ahí empecé, con esta actitud, de trabajo, de servicio, de humildad, de honor, de palabra, de honestidad. Lo que nos faltan son buenos políticos, porque buenos ciudadanos hay; yo levanté la mano a ver si puedo ayudar, y ser uno de esos políticos que definitivamente no traicionemos, y seamos honestos, y tengamos palabras y seamos decentes.

-¿Por qué escogió la alianza PRI, PAN y PRD?

La primera vez que pensé en entrar en 2018, la única alternativa que yo veía era independiente, porque no pertenezco a ningún partido político, pero después de muchas pláticas me dio la oportunidad el PRI, de ser candidato a Regidor sin ser priista y le agradecí mucho, le agradezco mucho al PRI por esa oportunidad, porque aprendí mucho, vi una realidad que no veía desde afuera como ciudadano y como empresario.

“¿Cuál fue esa realidad? El PRI no es como lo pintan o no es como lo pintábamos, yo al PRI no lo veía con buenos ojos antes de que me dieran la oportunidad y me doy cuenta que calificábamos de todos los políticos, todos son corruptos; no es cierto, hay buenos políticos, algunos corruptos, la mayoría son buenos, algunos no son decentes y con eso la llevan todos”.

En el PRI, recalcó Orrantia Coppel, pasa igual, pero no todos son malos sino que la mayoría son buenas personas, que hasta ellos mismos dicen que algunos han hecho mucho daño al partido.

“Para mí ya no era congruente que el PRI, habiéndome dado esa oportunidad, yo lo traicionara, si lo que no quiero es traiciones, no se vale”, reflexionó, “entonces, gracias a la alianza, hay tres partidos, ahora no nada más represento al PRI, sino al PAN, al PRD y a los ciudadanos, que esa es la parte que más me interesa”, dijo.

“Yo quiero llevar ciudadanos a los partidos, yo quiero llevar ciudadanos al gobierno, al congreso, que ya se rompa ese monopolio de partidos, que no es que sean malos los partidos, qué bueno que existan, pero ya era hora que nos metiéramos los ciudadanos.

- ¿Por qué no decidió irse con Morena?

Yo creo, con todo respeto, que los únicos dos partidos que tienen posibilidades ahorita en Sinaloa son Morena y sus aliados o la alianza Va por Sinaloa, PRI, PAN, PRD, yo nunca he estado de acuerdo en esos partidos o políticos que terminan diluyendo más el voto. El único motivo para esto es que existiera la segunda vuelta, pero mientras no exista eso, más vale que te sumas al voto útil y aunque Morena ha hecho algunas cosas bien o muchas cosas bien, si quieres, también ha tenido muchas fallas, creo a mi juicio que ha cometido muchos errores, sobre todo no entiende prácticamente nada en materia económica.

Aunque Héctor aseguró no ser un experto, sí le ha dedicado bastante tiempo a su empresa y también fue servidor público en la Secretaría de Economía estatal.

“Si hay una cosa que le entiendo más que a otra es a la economía y Morena no le entiende nada, nos está llevando a un rumbo que va a destruir el país económicamente”, lamentó.

“Y si la economía no funciona, es bien difícil que lo demás pueda funcionar, a mí me encantaría que quien quiera que acabe en el gobierno, y si Morena sigue ahí y permitamos, por ejemplo, facilitemos, la inversión”.

Para generar un empleo, calculó, se necesita una inversión de dos millones de pesos, y estos números deberían conocerlos los propios políticos.

En la entrevista, Orrantia Coppel está sentado en la sala fundadores de Noroeste, en donde reflexiona después de ver una fotografía de Manuel Clouthier del Rincón, “El Maquío”, también uno de los icónicos líderes del Acción Nacional a nivel nacional.

“Si nos viera aquí el Maquío dijera ¿cómo es posible esta alianza?”, cuestiona al aire, “pero el PAN prácticamente nació para ser un contrapeso del PRI, eran adversarios, son adversarios naturales, pero llegó uno más rudo, llegó Godzilla y nos está llevando a un camino que los que le entendemos, tal vez los que le entendemos un poquito más a la economía, sabemos que nos va a llevar a la ruina y tenemos que arreglar eso”.

Legislar para los sinaloenses, sin colores y con sentido común

La ventaja que tiene sobre los demás, según Orrantia Coppel, es que aunque tres partidos lo lleven a la diputación, legislará sin dueños, sin más patrones que todos los ciudadanos.

“Yo no tengo líneas partidistas, dueño no tengo, ni el PRI, ni el PAN, ni el PRD, ni una persona, ni un grupo de personas, entonces los ciudadanos que yo represento son los que van a tener su voz a través de mí, en el congreso, literal”, expresó.

“Si morena llega con una iniciativa que es buena y favorable, la voy a votar a favor, así me diga quien me diga, que no, que es el partido; aquí en el Congreso no debería haber partidos, ya una vez que eres electo, ya no eres propiedad, no de los que votaron por ti, de todos, de sentido común”.

Orrantia Coppel insistió en meterle sentido común a la legislación desde el Congreso del Estado.

“... y si mis mismos partidos proponen algo que no tienen sentido o que va en detrimento de las personas que representamos, de la sociedad, voy a votar en contra, a mí eso no me ha gustado que no nos representen”, dijo.

“Tenemos 40 diputados, y por lo menos más de la mitad hace lo que alguien más les dice que hagan, no lo que queremos nosotros que hagan”.