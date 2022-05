López Obrador ya se encuentra en Sinaloa, permanecerá todo el fin de semana

Andrés Manuel López Obrador arribó en un vuelo comercial, procedente de la Ciudad de México, hoy pernoctará en Culiacán, y tendrá varios eventos en Sinaloa y Chihuahua.

Salió del aeropuerto en una camioneta negra y acompañado del Gobernador Rubén Rocha Moya arribó a la capital del estado, en medio de reclamos y peticiones por parte de un grupo de viudas de policías.

El Presidente bajó el vidrio de su vehículo y fue abordado por una de las mujeres que le solicitaba el apoyo, ya que decía que el único que les había brindado una ayuda era el Gobernador Rocha Moya, todo lo contrario al Presidente municipal Jesús Estrada Ferreiro.

“Usted nos puede ayudar, el señor Gobernador nos ha apoyado, pero el señor se rehúsa, no quiere señor, que retire la controversia, que destituyan al Alcalde, es muy inhumano, muy grosero, nos humilla a las viudas, a los huérfanos a cada rato, es injusto”, reclamó la mujer.

“Vayan mañana, vayan mañana, vayan tres”, fue la indicación y repuesta que dio el Presidente.

Después de este acercamiento el grupo de mujeres se unió al unísono de ¡Fuera Estrada! ¡Fuera Estrada!, el cual era uno de los reclamos por parte de las manifestantes.

Encuentro

En un reconocido hotel de la ciudad, el Presidente municipal Jesús Estrada Ferreiro estaba esperando la llegada de Andrés Manuel López Obrador, a quien dijo saludó y cruzó algunas palabras con él.

-¿Vino a pedirle que abogue por usted por el tema del juicio?

“Él sabe como está todo”.

-¿Cómo fue ese encuentro, en qué parte fue?

“Aquí fue en el hotel”. “Lo saludé nada más”.

¿Qué le dijo?

“Me dijo nos vemos mañana”.

El Presidente municipal, dijo no sentirse excluido al no ser invitado para pasar por el Presidente de la República al aeropuerto en su llegada a Sinaloa, así mismo no confirmó si mañana estaría presente en la mañanera, que eso se sabría hasta el día de mañana.

“Mañana vamos a ver”, dijo. Este mismo día, el Consejo de la Judicatura Federal falló a favor de Jesús Estrada Ferreiro, con ello el Alcalde de Culiacán logró la suspensión definitiva del amparo interpuesto y temporalmente no podrá ser destituido.

Gira de AMLO por Sinaloa

De acuerdo a la agenda de actividades, el mandatario encabezará la mañanera, mañana viernes 27 de abril en la Novena Zona Militar a las 7:00 horas tiempo local.

Después acompañado del Gobernador Rubén Rocha Moya se trasladará al poblado de Guadalupe y Calvo, entre los estados de Sinaloa y Durango, en Chihuahua.

En este lugar supervisará la construcción de las carreteras Tamazula-Canelas, así como la Badiraguato-Guadalupe y Calvo. A las 12:30 horas evaluarán el Programa Sembrando Vida, el cual está activo en Durango, Chihuahua y Sinaloa.

Para luego realizar una conferencia de prensa en la comunidad de El Potrero, Chihuahua.

En el sur del estado, López Obrador supervisará la construcción de la carretera de San Ignacio a Tayoltita, y el puente de El Quelite, en Carretera Internacional México 15, de Mazatlán a Culiacán.

También se supervisará la Presa Picachos y la Presa Santa María.

En Escuinapa, visitará El CIP Playa Espíritu, proyecto turístico fallido, del cual se rifaron terrenos, y con ese dinero ha señalado se apoyará la construcción de la Presa Santa María.