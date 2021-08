‘Los nietos te cambian la vida’: Fernando Mejía

“A mí me ha transformado la vida, son mis ojos, todo es para ellos, sacarlos a pasear, estar, tener una rutina con ellos, jugar, estar buscando que ellos se incorporen a la vida y sí creo que lo hemos logrado bastante bien”, comenta.

“Sobre todo me han enseñado a ser tolerante, más paciente, poder enseñar mejor lo que yo sé, son como mis segundos hijos, y eso me ha dado la oportunidad de volver a ser papá y eso me da una satisfacción muy grande”, expresa.

Al ser alguien que está envuelto en el ámbito artístico, esto lo ha visto reflejado en sus nietos también.