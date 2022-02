$!Los policías que torturan, mal sin erradicar; hay 119 denuncias en últimos 12 años en Sinaloa

De 2010 hasta el 2021, el Ministerio Público ha recibido 119 denuncias contra policías acusados de realizar actos de tortura contra los detenidos.

Una respuesta a una solicitud de información hecha a la Fiscalía General del Estado, para preguntar en específico sobre los Policías Ministeriales a su cargo y la denuncias por actos similares, hechas en su contra, incluyó a todos, pero no especifica cuántos son de cada corporación.

“Es incidencia delictiva a partir de averiguaciones previas y/o carpetas de investigación por el delito de tortura en donde se encuentra relacionado personas con ocupación policía, sin precisar la corporación, de 2010 a la fecha”, justifica la Fiscalía.

La FGE tampoco quiso responder sobre cuántos policías y funcionarios fueron dados de baja o puestos a disposición acusados de este delitos.

“En relación a los dos cuestionamientos anteriores, no existen detenidos con ocupación policía sin precisar la corporación relacionadas en averiguaciones previas y/o carpetas de investigación iniciadas por el delito de tortura de 2010 a la fecha”, señala la respuesta.

Aunque ha habido años en los que apenas se realizaron una o dos denuncias, el grueso de la última docena, sugiere un auge entre 2014 y 2017, el último tramo del gobierno de Mario López Valdez, y el inicio de la administración de Quirino Ordaz Coppel.

“Lo que llama la atención es que no hay sentencias contra eso, hay impunidad, es un número importante, ahí marcó para años anteriores, en un solo año 48, que fue el año que más, los otros son casi menos de 30”, señaló el profesor Óscar Loza Ochoa, de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Sinaloa.

“... la época de ‘Chuy Toño’, ahí están las concepciones de quien dirigía el estado y de quien conducía ahí la Policía Judicial en su momento, porque se acuerda que hubo quejas y lo que Malova respondió, que con angelitos él no iba combatir el crimen, aceptando precisamente que de lo que se acusaba a ‘Chuy Toño’ estaba en lo cierto”.

A principios de 2021, la Comisión Estatal de Derechos Humanos reveló que entre 2015 y 2020, se emitieron 6 recomendaciones en relación a tortura y otros 60 con relación a malos tratos, lesiones, trato cruel, inhumano o degradante.

En las estadísticas de la CEDH, la Policía Ministerial y la Policía Municipal de Mazatlán encabezaron las quejas con 16, seguido por la Policía Municipal de Ahome con 12, la Policía de Culiacán con siete; más abajo aparecen la Policía de Guasave, con tres, y de Rosario con dos.

También aparecen Escuinapa, Concordia, Navolato, el Tutelar para Menores de Culiacán y el Penal de Aguaruto.“... yo creo que es doble la responsabilidad, por un lado la que tiene lo que hoy es la Fiscalía, y por otro lado el Poder Judicial, porque se supone que quien es detenido, tiene la valentía, de denunciar ante una autoridad competente, de pues este delito, lo menos que debe hacer la autoridad es tomarlo, toda vez que es grave, de acuerdo a nuestras leyes, de acuerdo a la declaración universal de derechos humanos y de acuerdo a las convenciones internacionales”, agregó Loza Ochoa.

“No estamos atendiendo eso y el Poder Judicial también está quedando mal, porque no retoma una denuncia sobre un delito que se consdiera de lesa humanidad, como es el caso de la tortura, no deben de quedar así; es cierto que los organismos debemos de reclamarlo públicamente, pero el Congreso del Estado no debe pasarlo, como que no se cumple por parte de otros poderes y se guarda silencio por parte de quienes elaboran las leyes en el estado de Sinaloa, es una instancia que debe tomar su papel”.