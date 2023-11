CULIACÁN._ El Diputado local por Morena, José Manuel Luque Rojas, informó que aspira ser candidato a Diputado federal en 2024 por el Distrito 4, que abarca Guasave, El Fuerte y Choix.

“Con la convicción de tener casi 40 años de militancia en la izquierda, tener claridad sobre el proyecto de la Cuarta Transformación, tener claridad de lo que se ha hecho y lo que hace falta, entonces pues es una decisión que he tomado de atender la convocatoria para ser medido ahí”, declaró.

“Tengo todos los requisitos, creo que me voy a registrar el jueves y pues espero que mi partido me tome en cuenta para ser medido ahí en la encuesta... creo que tengo el suficiente trabajo de muchos años, muchos amigos en los tres municipios, tengo mucha historia en los partidos de izquierda en los que he militado”.

Expresó su confianza en que la ciudadanía le escoja para ser el candidato de Morena por dicho sector, aunque aseguró que de no ganar la encuesta estaría en disposición de apoyarle a quien sí lo haga.

No obstante, Luque Rojas mencionó que de momento no está forzado a pedir licencia para encarar estas intenciones, pero por razones de carga laboral, tendría que separarse de su trabajo legislativo en caso de ser el candidato.