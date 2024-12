$!Madres claman por sus desaparecidos en el Palacio Municipal de Culiacán

“Nunca he tenido una audiencia ni con el gobernador ni con el fiscal, nunca he tenido una audiencia con prácticamente nadie, nadie se ha hecho responsable de la desaparición de mi hijo, nadie se ha hecho responsable de desaparecidos que también tienen que ver con patrullas municipales, en el caso de Esteban, en el caso de Juan Manuel, en varios casos están vinculados policías municipales y estatales”.

“La mamá del otro muchacho que se llevaron junto con él iba al lugar de los hecho, ¿qué hicieron los policías? ‘Señora retírese, no puede estar ahí’, para cuando ella fue estaba un policía que le dijo ‘vaya y búsquelo a la municipal porque allá se lo llevaron, en cuanto a mí me avisaron rapidito nos movilizamos y hasta la fecha no hemos encontrado nada ni nos han informado absolutamente nada”.

Su madre, Aimé Leyva lo buscó hasta las seis de la tarde de ese día en el tutelar y en los separos de la Policía Municipal y hasta tres años después continúa en la búsqueda.

“Él estaba con unos amigos salió a desayunar y llegaron unas patrullas y se los llevaron, municipales”, cuenta.

Mientras lo buscaba se enfrentó a la revictimización por parte de las autoridades.

“A mi hijo lo estaban juzgando por algo que yo no sé si hizo o no hizo. Yo no sé qué hizo. Yo lo estoy buscando le dije yo al Ministerio Público, era todo lo que yo quería saber, que había pasado con mi hijo”.

“Me mandaron al tutelar, me mandaron a los separos ahí en la municipal y en ningún lado me atendían, me decían que robo de vehículo, decían que portación der armas, todos esos lugares y no, en ningún lado estaba mi hijo”, comenta.