Las búsquedas en campo que realizan las madres de desaparecidos han permitido localizar restos óseos, y cuando se encuentran, lo que espera uno es que sean de su familiar, compartió Alma Rosa Camacho, madre de Jesús Alberto Uriarte Robles, desaparecido desde hace tres años.

Fue en 2021, narró, cuando por la noche, a Jesús Alberto y un amigo de él se los llevaron de la colonia Progreso en Culiacán, Sinaloa, la mamá del otro joven, dijo que habían sido patrullas de municipales y civiles armados quienes se llevaron a los jóvenes y desde entonces no han sido localizados.

“He encontrado apoyo, que muchas veces la familia no se lo brinda a uno porque en lugar de unirse, se separan. No sienten empatía ni el dolor que uno siente, no sienten nada, hasta que le llegue a uno, para sentir. Yo hasta ahorita oigo su nombre, llego a mi casa, veo su foto y para mí es como si acabara de suceder, así pasen mil años, yo no lo voy a dejar de buscar”.

“Ya no queremos que si llega vivo que bueno, ¿verdad? Pero ya lo que queremos es encontrarlo, en las circunstancias en las que esté y que se acabe este sufrimiento, que se acabe y tener un lugar donde ir a visitarlo y donde ir a prenderle una veladora, aunque sea”.

En Sinaloa, diariamente desaparecen dos personas en promedio, de acuerdo a un análisis de Noroeste con información de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.