$!Madres que trabajan en el basurón de Culiacán piden a autoridades una guardería para sus hijos

“Ahorita es lo que se está buscando, que los hijos tengan una guardería, que las mamás no los tengan que tener aquí y los puedan dejar en un lugar donde estén seguros y puedan tomar alguna clase”.

Esmeralda Terán, quien labora como pepenadora en el basurón, explicó que al igual que ella, cientos de mujeres llevan consigo a sus hijos a su lugar de trabajo al no tener donde dejarlos.

Actualmente, en el relleno sanitario laboran cerca de 200 mujeres, de las cuales un gran porcentaje pertenecen a familias desplazadas por la violencia de comunidades o municipios vecinos de Culiacán, por lo que no tienen un lugar o un familia para dejar a sus hijos mientras ellas trabajan.

“Aquí trabajan como unas 200 mujeres, casi son la mitad de mujeres y de hombres, si es una pareja (un matrimonio) se vienen los dos y se traen a los niños”, dijo.

La petición a las autoridades es la creación de una guardería donde también se impartan clases extra curriculares y se dé atención psicológica.

“Tenemos el sueño de un lugar comunitario donde pueda haber guardería, atención psicológica, comedor comunitario y educación para los niños irregulares”, expresó Esmeralda.

“Queremos una guardería dónde dejarlos, que nuestros hijos puedan tener una hora de psicología, unas clases de guitarra, de karate, que no dependa de nuestra bolsa, que podamos ir caminando. Sí hay lugares en Culiacán (donde se ofrecen estos programas) pero están en los lugares donde no se necesita. Que no dependa de nuestra bolsa que los hijos tengan las mismas oportunidades que los demás”.