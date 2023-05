CULIACÁN._ Una docente de la Universidad Autónoma de Sinaloa, adscrita a la Preparatoria Central, denunció haber sido golpeada mientras repartía volantes a favor de reformar la Ley Orgánica de la institución.

Soledad Verdugo López señaló que fue agredida por dos mujeres que, de acuerdo a una investigación inicial, serían madre e hija, la primera jubilada de la UAS y la otra trabajadora universitaria.

En conferencia de prensa, Verdugo López relató el hecho ocurrido el pasado viernes cerca del mediodía a las afueras de las instalaciones de la Preparatoria Central.

De acuerdo al relato de la docente, una mujer adulta mayor y una adulta joven arribaron a las afueras del bachillerato de la UAS y le agredieron verbalmente. Después la agresión escaló a lo físico.

“La persona adulta mayor, muy agresiva, seguía gritando en ese momento los insultos subieron de tono, y la adulta joven viene hasta conmigo y me dice ‘a mi madre la respeta’, se me pone enfrente y me ataca la cara. Tengo arañazos aquí, todo esto es comprobable, ya tengo dictámenes médicos”, relató.

“En ese momento me agarra de los cabellos y es una mujer joven se me impuso”.

La maestra forma parte del Movimiento Democrático Universitario, un grupo que busca que se reforme la Ley Orgánica de la UAS para poder elegir por voto al Rector de la institución.

Precisó que ya fue interpuesta una denuncia ante la Fiscalía estatal en contra de quien resulte responsable por la agresión.

La docente presenta lesiones en cuello, brazos y estómago.

Arturo Nevárez Hernández, integrante del Movimiento, señaló que las agresoras trabajan bajo órdenes del ex Rector de la UAS Héctor Melesio Cuén Ojeda, sin embargo reservó los nombres de las mismas debido a la investigación que realiza la FGE.

“Nosotros sí hemos podido acceder a cierta información y estas personas, estas dos mujeres ya habían hecho acto de presencia un día anterior en el volanteo que estuvimos haciendo en las instalaciones de Ciudad Universitaria La señora adulta mayor llegó muy ofensiva, nunca la habíamos visto, hoy tenemos conocimiento de que fue trabajadora universitaria que ya está jubilada, pero que pertenece a un grupo de choque de porros al servicio del maestro Héctor Melesio Cuén”, acusó.