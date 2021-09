$!Maestro de la UAS reconocía a sus alumnos por su voz. Ahora se alegra de verlos físicamente

A un costado de las aulas en un campo con pasto se encuentran al menos ocho alumnos y un maestro; bajo el rayo del sol los alumnos están realizando sus prácticas de topografía.

Reynaldo Pillado Cabrera es el docente a cargo del grupo de primer año de Ingeniería Civil, con más de diez años impartiendo clases, debido a la pandemia tuvo que enfrentarse a esta nueva modalidad.

“Hoy me fue muy agradable conocer a algunos de los muchachos que estuvieron conmigo, y ellos mismos llegan y se presentan: “yo soy fulanito de tal y me está dando clases en tal grupo”, me dicen”, comentó.

“Entonces yo les digo que mucho gusto, porque no los conozco físicamente, solamente la voz, cuando estoy en lo virtual en la computadora sí conozco las voces, pero en este momento presencial me hablaban y no sabía exactamente quienes eran, las formas y las caras no las ubico”.