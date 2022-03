$!Maestros del SNTE 27 toman la SEPyC

Una gran cantidad de maestros y maestras pertenecientes a las Sección 27 del SNTE se concentraron en las instalaciones de la SEPyC en protesta al no reconocimiento de la dirigencia sindical actual.

“El paro obedece a la que Secretaría no quiere negociar, ni quiere reconocer nuestra organización, es muy de manera unilateral por la parte oficial, no hay negociaciones, hablan y comentan de que sí nada más, pero no hacen nada”.

Detalló que en Culiacán, la convocatoria se organizó y asistieron de diferentes escuelas.