$!Maestros toman oficinas en la SEPyC por supuestas irregularidades en asignación de plazas

Así mismo señalaron que el sindicato ha realizado más de 300 movimientos sin ser su facultad, mismos de los que Usicammes tiene conocimiento y no hacen algo al respecto, señalaron.

Los maestros acusaron que a petición del líder de la sesión 53 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Ricardo Madrid se basificaron alrededor de 25 directores de secundaria que no hicieron examen afectando así al mismo número de maestros que realizaron el examen para tal puesto.

“En esta ocasión nos manifestamos en contra de Usicamm porque no está siendo congruente, no está siendo apegado a los procesos, no se están respetando, se han agravado los derechos de los trabajadores”, informó Alfredo Heredia, secretario de organización del Snte 53.

“Hay cambios, hay permutas, hay horas de nueva creación, hay mucho manoteo, muchas circunstancia que a los trabajadores no nos están pareciendo, no nos están gustando”, explicó.

Los manifestantes demandan que Usicammes retome la rectoría de los movimientos de admisión, promoción vertical y horizontal y los cambios de adscripción como lo marca la ley.

Que se revise caso por caso y se restituya los derechos a las maestras y maestros violentados por Usicammes.