El Gobernador Rubén Rocha Moya informó que no hay fecha para resolver la situación laboral de aproximadamente 30 trabajadores del Centro de Rehabilitación y Educación Especial del Sistema DIF Sinaloa que laboran sin prestaciones laborales.

“No voy a decir ‘por qué lo haría, por qué el Gobernador anterior’ no me interesa por qué lo hicieron, los problemas que tengamos institucionalmente nosotros los atendemos”, señaló el mandatario estatal.

“No le puedo decir yo eso porque tienen que verlo con cada área y tengo que checar cada uno de los casos”, agregó.

Alrededor de tres trabajadores de CREE que están en esa situación fueron contratados en la administración del ex Gobernador Mario López Valdez y el resto en el de Quirino Ordaz Coppel. Señaló Rocha Moya que son herencias laborales y han detectado más empleados en la misma situación en diversas áreas de gobierno.

“Por ejemplo, hay personal que se contrató por el tema de Covid que ya se les ha agotado, esos no los vamos a dejar sin trabajo, los vamos a recontratar eso supone recurso adicional que no estaba contemplado pero no queremos dejar gente que esté fuera de trabajo”, dijo.

Rocha Moya explicó que tendrán que resolverlo pero no pueden hacerlo de manera arbitraria, sin orden y sin atención a la ley porque puede ser sancionado por ello.

-¿Que estén trabajando así no falta a la Ley Federal del Trabajo?

-Sí, así los contrataron lamentablemente se dejan que los contraten como quieran, quien les violó sus derechos fue quien los contrató así, y entonces pues sí pero a mí déjenme chancita de corregirlo, pero los que los afectaron fueron los que los contratan así.

-Entonces ¿Quirino violó la Ley Federal de Trabajo?

-Pues claro, y Malova que los contrató así y quien los haya contratado, los contratan sin darles, ni uno conmigo va a ser contratado sin los debidos derechos, y a los que estén aquí y los vaya pudiendo arreglar en término de sus derechos, lo vamos a hacer pero que me permitan tantito, poco a poquito.

Además de los trabajadores del CREE, el Gobierno del Estado detectó trabajadores en el sector salud empleados que fueron contratados por 10 meses y se los ampliarán a 10 meses.

Trabajadores del CREE en Culiacán denunciaron a Noroeste que laboran sin prestaciones de ley y su salario es de 3 mil pesos quincenales. Pese a que han entregado oficios a la directiva del centro y del DIF Sinaloa, no han resuelto su situación. Señalaron que las autoridades argumentan que la solución depende del Gobierno del Estado.