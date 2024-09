Culiacán | Reforma

Manifestaciones del Poder Judicial no tienen razón de ser; podría haber otros intereses: Morena Sinaloa

El dirigente estatal del partido, señaló que en el estado no han tenido acercamiento con los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, además de que las diversas manifestaciones realizadas no integran verdaderos motivos, ya la reforma no afectará los derechos que tienen los trabajadores PJF