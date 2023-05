“En la Secretaría de Educación Pública y Cultura, donde se están robando el dinero, el agua potable de todas las escuelas públicas federalizadas y estatales, descubrí el fraude de 100 millones y me corrieron de la Japac, me quedé sin trabajo”, aseguró.

Hoy en el Día Internacional del Trabajo, el manifestante exigía que el Gobernador del Estado respondiera a su petición de una audiencia que hizo el 3 de marzo para aclarar la problemática.

“Descubrí otro método de fraude y hace dos meses, 60 días, me dicen que usted me va a hablar por teléfono, pues no creo que me hable, ¿qué pasa, señor Gobernador?”, afirmó.

El hombre mostró la petición que entregó en la oficina de Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa, lo cual se pudo confirmar por el sellos de ‘Recibido’ que tenía al centro de la hoja con la siglas del Sepdes.

En la petición se leía:

“En las últimas fechas en análisis e investigación encontré otra irregularidad con un método de pago fraudulento de cobro/pago de los importes de los consumos de agua potable por el uso de las escuelas públicas estatales y federalizadas del estado de Sinaloa, México”.

Así mismo, en otro apartado se puede leer ‘Por ningún motivo aceptaré audiencia con otro servidor público’.

Como respuesta al petitorio, el demandante escribió con pluma azul al final que recibirá una llamada telefónica el día 8 de marzo a partir de las 11:00 horas.

Entre gritos y exigencias, Velazquez Yves pedía la atención del Gobernador, quien actualmente se ausentó de sus labores este 1 de marzo para reunirse con el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“¿Dónde está el señor Gobernador? ¿Está en México? Ahorita agarro el avión a México, allá nos vemos”, dijo.

“Espero la audiencia Señor Rubén Rocha Moya. ¡Exigimos atrapar al ‘rata aguas’, sí señor!”, finalizó.