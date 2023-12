CULIACÁN._ Ante una explanada de Palacio de Gobierno llena en su totalidad, el Gobernador Rubén Rocha Moya dio un mensaje al pueblo de Sinaloa, con motivo de su segundo año de Gobierno, pero aclaró que este evento no sustituye a la obligación constitucional de atender la invitación que le haga en su momento el Congreso del Estado para sostener una reunión de trabajo con las y los diputados de la 64 Legislatura, a fin de abordar el contenido de su Segundo Informe de Gobierno que fue enviado en tiempo y forma el 15 de noviembre.

“No tengo ninguna duda de que, a ustedes y al gobierno que represento, nos une el amor a Sinaloa. Lo único que aquí nos congrega es el compromiso ético con la rendición de cuentas, nos mueve la aspiración por un Sinaloa justo, próspero y plenamente democrático, en el que ya no existan los privilegios, ni la corrupción ni la impunidad”, dijo.

Desde un principio, al iniciar con su mensaje, luego de las presentaciones musicales, el mandatario estatal aclaró que la ley no es artículo de cambio, “por eso mantengo mi obligación de acudir al llamado del honorable Congreso del Estado, para sostener una reunión de trabajo sobre el Segundo Informe de Gobierno con las diputadas y los diputados, pues este evento que está muy bonito, muy concurrido, no suple mi obligación legal de acudir al Congreso, espero que me convoquen”.