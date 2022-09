Manuel Clouthier descarta candidatura para el 2024; ‘sólo fui a dar una conferencia al PAN’, dice

Yo estoy retirado de la política electoral, respondió Manuel Clouthier Carrillo, al ser cuestionado por su reciente acercamiento al PAN nacional y una posible candidatura para el 2024.

“Yo lo único que he aceptado es que fui a darles una conferencia y ya la di, yo no soy militante y yo no estoy aspirando a nada, yo estoy reiterado de la política electoral eso es lo que es la verdad.





¿No tiene la intención de volver al PAN?

No, no, no. Todo esa es mentira. A mí me invitaron a ir a darles una conferencia y acepté y si me invita el PRI a darles una conferencia también voy, y si me invita Morena también voy, nomás que no se animan a invitarme.





¿Entonces esto generó especulaciones nada más, porque se pronunció la presidenta del PAN estatal?

Por eso una cosa, nosotros en los negocios distinguimos, entre lo que son deseos y lo que son realidad, a lo mejor son deseos de la señora esa, las realidades son las que yo le estoy diciendo.





¿Usted no tiene ninguna intención?

Las realidades son las que le estoy diciendo.



¿Ya está alejado de la política?

Las realidades son las que ya le dije.



¿Ni como figura independiente?

Las realidades son las que le dije, ya le entendió, las realidades son las que le dije, usted le entendió.

Sobre las especulaciones que se desencadenaron después de su presencia con el PAN nacional, Clouthier Carrillo dijo que obedece a una publicación irresponsable de un medio de comunicación de Tijuana.

“Hay mucha especulación alrededor de todo esto y todo obedece a un reportero irresponsable que voló una nota y es reportero del Zeta, el semanario Zeta de Tijuana y dijo que yo volvía al PAN, él hace esa inferencia del tweet de Marko Cortés, y hace un escándalo con eso, porque entonces hay periódicos que toman la nota de él como fuente y hace un desmadre de mitote, pero todo eso es mentira”, señaló.

En días recientes, la dirigente estatal del PAN, Roxana Rubio celebró el acercamiento que tuvo Clouthier Carrillo con el Partido Acción Nacional y no descartó que Manuel Clouthier Carrillo pudiera aparecer en boletas del 2024, pero señaló que no se ha vuelto a afiliar al partido.