Las marchas convocadas por la Universidad Autónoma de Sinaloa bajo la consigna de defender su autonomía son para proteger acusaciones de corrupción, señaló el Diputado local Feliciano Castro Meléndrez.

El legislador por Morena apuntó que, gracias a la conciencia de la comunidad universitaria, la asistencia a esas movilizaciones es cada vez menor.

”La gente tiene muy claro que los llamados a tomar la calle, supuestamente para la defensa de la autonomía, en realidad es una convocatoria para defender una presunta responsabilidad de corrupción”, declaró.

”Qué bien que en la Universidad prevalezca la inteligencia y la gente, estudiantes, maestros y trabajadores, cada día estén identificando con mayor claridad qué es lo que pasa al interior de la Universidad”, enfatizó.

Subrayó que los procedimientos penales abiertos contra universitarios corresponden exclusivamente a sus presuntos manejos irregulares, no en sí contra la UAS.

Respecto a la marcha estatal realizada este martes, aseguró que esta no tuvo impacto alguno, incluso con la visita en simultáneo del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

”(Impacto) No, por supuesto que no, al contrario, yo creo que el Presidente dejó muy clara cuál es su posición, no solo reivindica a la Universidad como tal, sino que además tiene muy claro que en la Universidad existe un cacicazgo”, señaló.