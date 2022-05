Marchas y manifestaciones para el 10 de mayo, madres buscadoras señalan que no hay nada que celebrar

Manifestaciones pacíficas en Culiacán y Mazatlán tendrán lugar este 10 de mayo, convocadas por madres que buscan a personas desaparecidas, mientras que en el norte del estado, esperarán una semana más para reunirse, su lideresa, Mirna Nereida Medina, se encuentra en la Ciudad de México para unirse a la marcha nacional de madres buscadoras.

En Culiacán, la marcha por la dignidad y la vida iniciará en las escalinatas de Catedral, para después desplazarse hacia la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, la concentración es a las 10:00 horas, convoca el grupo Sabuesos Guerreras AC para la ciudadanía en general.

Tesoros perdidos, hasta encontrarlos, es el grupo que en Mazatlán invita a la ciudadanía a unirse este 10 de mayo en el Monumento a la Familia, en el malecón, a las 10:00 horas. Se trata de una convocatoria a un plantón pacífico en solidaridad a las madres que desconocen el paradero de un ser querido.

El Colectivo Por las Voces sin Justicia, pegará azulejos en el edificio de la Fiscalía General del Estado en el puerto.

Playera roja y globos blancos, así como las imágenes de quienes les faltan, son las peticiones del grupo, quienes no se limitaron a invitar a quienes tienen a un familiar en calidad de persona desaparecida, sino que se extendió a toda la población para que empaticen con este grupo de madres.

“Como cada año nosotras nos desplazamos a la Ciudad de México para acompañar a las familias de todo el país en la marcha”, comentó Mirna Nereida Medina, una vez que llegó a la Ciudad de México para la manifestación de este 10 de mayo.

En el norte de Sinaloa, de donde es el grupo Las Rastreadoras, intentaron en años anteriores realizar marchas espejo a las de la Ciudad de México, sin embargo, la convocatoria no era la que esperaban y decidieron tener otras estrategias, como unirse a la marcha nacional, explicó la lideresa.

Este año se extendió al 18 de mayo la reunión entre las madres buscadoras del norte de la entidad, una vez que puedan todas tener un espacio en su trabajo para estar juntas y decidieron esperar para que así fuera, además de que el 10 de mayo, señaló Medina, es una fecha difícil para ellas.

“Justo no queremos hacer nada el 10 de mayo porque no tenemos nada que celebrar ¿qué celebras? ¿que no tienes a tus hijos? ¿que estás sola? ¿que tienes un dolor muy grande? por eso justo lo hacemos después, nosotras, precisamente por eso”, compartió.